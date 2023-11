POL-MA: Mannheim: BMW-Fahrer rast auf Fußgänger zu und beleidigt diese im Anschluss

Mannheim (ots) - Zunächst kam es am Dienstag, in der Zeit von 06:00 Uhr bis 12:55 Uhr zu einem Einbruch in eine Wohnung in Eppelheim in der Kirchheimer Straße. Eine bislang unbekannte Täterschaft verschaffte sich Zutritt zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus durch Aufhebeln der Wohnungstür. In der Wohnung ...

mehr