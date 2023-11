Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Unbekannter entwendet Ware, verletzt Ladenbesitzerin und flüchtet

Heidelberg (ots)

Am Mittwochabend gegen 21:45 Uhr begab sich ein unbekannter Mann in den Verkaufsraum eines Souvenirgeschäfts in der Hauptstraße, Einmündung Floringasse, und verwickelte die Eigentümerin in ein Gespräch. Diese Ablenkung nutze er, um sich einen Artikel in die Hosentasche zu stecken. Die 57-Jährige bemerkte den Diebstahl und sprach den Mann an. Dieser entwendete dann noch eine Schneekugel und versuchte vorerst auf die Hauptstraße zu flüchten. Die Eigentümerin konnte ihn jedoch einholen und zur Rede stellen. Beide gingen daraufhin zurück in den Verkaufsraum, wo die 57-jährige Frau die Polizei alarmieren wollte. Unvermittelt warf der Unbekannte die Schneekugel auf den Verkaufstresen, sodass diese zu Bruch ging. Außerdem versuchte er abermals zu flüchten. Die 57-Jährige stellte sich ihm in den Weg und wollte ihn an der Flucht hindern, weshalb es zu einem Gerangel kam, bei dem die Frau leicht verletzt wurde. Der Täter konnte jedoch flüchten. Der Diebstahls- und Sachschaden liegt im unteren zweistelligen Bereich.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

Circa 165-170 cm groß, beinahe Glatze, Drei-Tage-Bart, schwarze Winterjacke, Jeanshose, Sportschuhe.

Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/1857-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell