Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Leimen /Rhein-Neckar-Kreis: Mann bei Ausschachtungsarbeiten verschüttet, PM Nr. 3

Mannheim (ots)

Nachdem ein 21-jähriger Mann am Montag kurz nach 15:30 Uhr bei einem Arbeitsunfall in der Bürgermeister-Lingg-Straße zunächst verschüttet wurde, erlag er später in einem Krankenhaus seinen Verletzungen. Die Ermittlungen hinsichtlich der Unfallursache wurden durch die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg eingeleitet. Für die weiteren Ermittlungen wurde die Unfallstelle abgesperrt. In den nächsten Tagen wird in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Heidelberg und unter zu Hilfenahme eines Sachverständigen eine weitere Untersuchung der Unfallstelle erfolgen.

http://presseportal.de/blaulicht/pm/14915/5659280 http://presseportal.de/blaulicht/pm/14915/5659439

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell