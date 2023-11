Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Rücksichtslose Autofahrerin flüchtet nach Unfall - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Am Mittwochabend um 19:45 Uhr wurde ein Fußgänger im Stadtteil Herzogenried durch eine 51-jährige BMW-Fahrerin bei einem Unfall leicht verletzt. Zuvor wollte der 35-Jährige an einer Fußgängerampel die Straßenseite der Waldhofstraße queren. Hierbei stieg der Mann von seinem E-Scooter ab und schob diesen über die Straße. Zeitgleich bog die 51-Jährige, ebenfalls bei Grünlicht, von der Maybachstraße kommend nach links in die Waldhofstraße ein, übersah den 35-Jährigen und kollidierte mit ihm, wordurch er leicht verletzt wurde. Zwei weitere bisher unbekannte Fußgänger konnten sich durch einen Sprung auf die Seite retten und so verhindern, ebenfalls angefahren zu werden. Der E-Scooter sowie der BMW wurden beschädigt. Der Sachschaden wird auf einen niedrigen vierstelligen Betrag geschätzt. Die BMW-Fahrerin hielt zwar nach dem Zusammenstoß kurz an, setzte ihre Fahrt jedoch in Richtung Alter Messplatz fort. Im Zuge der Fahndungsmaßnahmen konnte die Unfallverursacherin an ihrer Wohnanschrift in Mannheim angetroffen werden. Das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt hat nun die Ermittlungen eingeleitet und bittet die beiden betroffenen Fußgänger, sich unter der Tel.: 0621/3301-0 zu melden.

