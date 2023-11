Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim/Rhein-Neckar-Kreis: Mehrere Einbrüche im Bereich des Polizeipräsidiums Mannheim

Mannheim (ots)

Zunächst kam es am Dienstag, in der Zeit von 06:00 Uhr bis 12:55 Uhr zu einem Einbruch in eine Wohnung in Eppelheim in der Kirchheimer Straße. Eine bislang unbekannte Täterschaft verschaffte sich Zutritt zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus durch Aufhebeln der Wohnungstür. In der Wohnung wurden sämtliche Schränke durchwühlt und teilweise auch beschädigt. Entwendet wurde jedoch nach ersten Erkenntnissen nichts. Der Sachschaden konnte bislang noch nicht beziffert werden.

Am Mittwoch kam es in der Zeit von 07:45 Uhr bis 19:45 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus im Ahornweg in Dossenheim. Eine ebenfalls bislang unbekannte Täterschaft verschaffte sich über die Terrassentür Zutritt in die Wohnräume. Sie entwenden mehrere Gegenstände und Bargeld in Höhe von mehreren tausend Euro im vierstelligen, niederen Bereich.

Ebenfalls am Mittwoch, in der Zeit von 06:00 Uhr bis 15:20 Uhr, kam es in Mannheim, in der Waldhofstraße zu einem Einbruch in eine Wohnung. Die bislang unbekannte Täterschaft hebelte hier die Wohnungstür auf und suchte nach Wertgegenständen in der Wohnung. Die unbekannte Täterschaft wurde allerdings nicht fündig. Der Sachschaden an der Wohnungstür kann bislang noch nicht beziffert werden.

In Ketsch wurden am Mittwoch um 09:40 Uhr zwei tatverdächtige Männer durch die aufmerksame Wohnungsbesitzerin bei ihrem Vorhaben, die Terrassentür aufzuhebeln, gestört. Die beiden Männer waren gerade im Begriff ihr Hebelwerkzeug einzusetzen, als die Dame verdächtige Geräusche wahrnahm und ihr Wohnzimmer betrat. Die beiden Männer ergriffen daraufhin die Flucht in Richtung Hockenheimer Straße. Eine eingeleitete Fahndung verlief leider erfolglos. Inwieweit ein Sachschaden an der Terrassentür entstanden ist, ist bislang noch nicht bekannt.

Die beiden Männer werden von der Dame folgendermaßen beschrieben:

- Beide waren ca. 30 Jahre alt, osteuropäisches Aussehen, glatt rasierte Gesichter, schlank und trugen eine helle Mütze

In allen Fällen waren die Spezialisten der Spurensicherung vor Ort. Die Spuren werden derzeit ausgewertet. Die Ermittlungsgruppe Eigentum der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat in allen Fällen die Ermittlungen eingeleitet.

Zeugen, die Hinweise zu den oben aufgeführten Taten oder Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich bei dem kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter Tel.-Nr.: 0621/174-4444 zu melden.

So schützen Sie sich vor Einbrechern:

- Wenn Sie Ihr Haus verlassen - auch nur für kurze Zeit - schließen Sie unbedingt Ihre Haustür ab.

- Verschließen Sie immer Fenster, Balkon- und Terrassentüren. Denken Sie daran: Gekippte Fenster sind offene Fenster.

- Verstecken Sie Ihren Schlüssel niemals draußen. Einbrecher finden jedes Versteck.

- Wenn Sie Ihren Schlüssel verlieren, wechseln Sie den Schließzylinder aus.

- Achten Sie auf Fremde in Ihrer Wohnanlage oder auf dem Nachbargrundstück.

- Informieren Sie bei verdächtigen Beobachtungen sofort die Polizei.

- Geben Sie keine Hinweise auf Ihre Abwesenheit, wie z. B. in sozialen Netzwerken oder auf Ihrem Anrufbeantworter.

Weitere Tipps Ihrer Polizei zum Thema Einbruchschutz finden Sie hier:

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/einbruch/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell