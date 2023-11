Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Verkehrsunfall auf der BAB 656, PM Nr. 2

Mannheim (ots)

Um 08.40 Uhr fuhr eine 21-Jährige mit ihrem BMW auf der linken Fahrspur der BAB 656 in Fahrtrichtung Heidelberg. Aufgrund eines Fahrfehlers fuhr die 21-Jährige mit ihrem Fahrzeug nach links in eine Betonwand, drehte sich über alle Fahrspuren und kam frontal an der gegenüberliegenden Leitplanke zum Stehen. Sowohl die 21-jährige Fahrerin, als auch ihr ebenfalls 21-jähriger Beifahrer blieben nach ersten Erkenntnissen bei dem Unfall unverletzt, wurden aber vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. An dem BMW entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Die genaue Schadenshöhe kann bislang noch nicht beziffert werden. Das Fahrzeug musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Die Sperrung der rechten Fahrbahn dauerte aufgrund von Reinigungsarbeiten bis 11:15 Uhr an.

Das Verkehrsgruppe Bundesautobahn Mannheim-Seckenheim hat die Ermittlungen aufgenommen.

