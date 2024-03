Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbruch in Pkw

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM (vos). In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in der Schützenallee zum Einbruch in einen geparkten VW Tuareg. Der Täter entwendete dabei Interieur und Elektronik des Fahrzeugs sowie einen geringen vierstelligen Bargeldbetrag. Zeugen, die verdächtige Personen oder Umstände bemerkt haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Hildesheim in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell