POL-HI: Polizeikontrolle: Pkw-Fahrer unter Drogeneinfluss

Hildesheim (ots) - HILDESHEIM (vos). Einer Streife der Polizei fiel am Samstagabend gegen 20 Uhr in der Steuerwalder Straße ein Mann auf, der sich in auffälliger Weise die dort geparkten Fahrzeuge anschaute. Sie entschied sich zu einer Kontrolle, in deren Verlauf der Mann von sich aus eine geringe Menge Marihuana und weitere vermutliche Betäubungsmittel aushändigte. Gegen den 29-jährigen Hildesheimer wird nun wegen ...

mehr