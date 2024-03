Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Bekämpfung einer der Hauptunfallursachen - zu schnelles Fahren!

Hildesheim (ots)

Hildesheim - Stadtgebiet (eis) Am 01.03.2024 zwischen 15:00 - 19:30 Uhr, sowie am 02.03.2024 zwischen 23:15 - 04:30 Uhr fanden im Stadtgebiet Hildesheim an unterschiedlichen Örtlichkeiten Geschwindigkeitsmessungen der Polizeiinspektion Hildesheim statt. Dabei wurden insgesamt 50 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt und geahndet. Der traurige Geschwindigkeitsrekord bei dieser Kontrollaktion lag bei 118 km/h bei erlaubten 50 km/h. Gleichzeitig waren die mitfahrenden Kinder nicht ausreichend gesichert. Auf den Fahrzeugführer kommt ein Bußgeld i. H. v. 700,- EUR, sowie ein drei monatiges Fahrverbot und zwei Punkte in Flensburg zu. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei um das umsichtige Fahrverhalten aller am Straßenverkehr teilnehmenden Personen, um andere und sich selbst vor den Gefahren des Straßenverkehrs zu schützen. Auch zukünftig werden wiederholt an verschiedenen Örtlichkeiten Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt, bei denen aber nicht nur die Ahndung etwaiger Verstöße, sondern auch das aufklärende Gespräch mit dem Verkehrsteilnehmenden eine Verhaltensänderung und somit eine Erhöhung der Sicherheit im Straßenverkehr erreicht werden soll.

