Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Alkoholfahrt endet mit Unfall

Hildesheim (ots)

Hildesheim (eis) Am Samstag, gegen 20:20 Uhr, wollte ein 57jähriger Hildesheimer mit seinem Kastenwagen von der Sedanstraße kommend in die Goslarsche Straße einbiegen, um in Richtung stadtauswärts weiterzufahren. Dabei geriet er jedoch in den Gegenverkehr und kollidierte dabei seitlich mit dem Pkw eines 56jährigen Hildesheimers, der in Richtung Innenstadt unterwegs war. Bei dem Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Glücklicherweise wurden beide Fahrzeugführer nicht verletzt. Bei der Unfallaufnahme stellten die aufnehmenden Beamten jedoch bei dem 57jährigen Kastenwagenfahrer eine deutliche Alkoholfahne fest. Ein Atemalkoholtest bestätigte eine nicht unerhebliche Alkoholisierung des Mannes. Im Anschluss wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein beschlagnahmt und das Führen von Kraftfahrzeugen untersagt. In dem nun gegen ihn anhänglichen Strafverfahren muss der 57jährige mit der Entziehung der Fahrerlaubnis rechnen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell