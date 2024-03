Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Alkoholisierter Autofahrer verursacht Verkehrsunfall in Wendhausen

Hildesheim (ots)

SCHELLERTEN / WENDHAUSEN (lud)

Ein 31-Jähriger verursachte am 01.03.2024, gegen 23:30 Uhr, in der Straße Am Unsinnbach einen Verkehrsunfall, bei dem ein geparkter Pkw und eine Grundstücksmauer beschädigt wurden. Wie sich bei der Unfallaufnahme herausstellte, stand der Mann unter Alkoholeinfluss und ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.

Bisherigen Ermittlungen zufolge war der Bamberger mit seinem VW Transporter in der Straße Am Unsinnbach unterwegs, als dieser in einer Hofeinfahrt wenden wollte. Im weiteren Verlauf des Wendemanövers streifte dieser zunächst einen geparkten Pkw und prallte anschließend in eine Grundstücksmauer.

Durch das missglückte Wendemanöver wurde der VW Transporter so stark beschädigt, dass dieser durch ein Abschleppunternehmen von der Unfallstelle verbracht werden musste.

Eine zur Unfallaufnahme eingesetzte Streifenbesatzung stellte eine Beeinflussung durch Alkohol bei dem Mann fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,68 Promille. Es folgte eine Blutprobenentnahme auf der Hildesheimer Polizeidienststelle. Gegen den Bayer wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

Der entstandene Schaden wurde vorerst auf ca. 3000 Euro geschätzt.

