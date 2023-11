Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Diebe entwendeten hunderte Kilo an Kupferkabeln

Espelkamp (ots)

Wegen des Diebstahls einer größeren Menge von Kupfer wurde die Polizei am frühen Dienstagmorgen ins Industriegebiet im Norden von Espelkamp gerufen.

Vor Ort berichtete man den Beamten, dass sich Unbekannte in den vorherigen Nachtstunden gewaltsam Zutritt zum Lagerplatz des betroffenen Entsorgungs- und Verwertungsbetriebs an der Karl-Arnold-Straße verschafft hätten.

In der Folge nahmen sie das Diebesgut an sich und flüchteten in unbekannte Richtung. Aufgrund der mehreren hundert Kilo an Kabelresten wird davon ausgegangen, dass die Kriminellen die Kupferkabel mit einem Fahrzeug abtransportierten. Der Gesamtschaden wird auf einen niedrigen vierstelligen Betrag geschätzt.

Die Kriminalpolizei hat nun die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen und bittet Zeugen, die das Geschehen beobachten bzw. verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe wahrnehmen konnten, sich unter Telefon (0571) 8866-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell