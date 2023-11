Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: LKW blockiert Auffahrt

Bild-Infos

Download

Minden (ots)

Wegen eines glättebedingten Unfalls wurden die Beamten in der Nacht zu Mittwoch zur B 482 an die Auffahrt der B 65 gerufen.

Vorbehaltlich weiterer Erkenntnisse hatte der Fahrer (39) eines in der Türkei zugelassenen Sattelzugs gegen drei Uhr morgens die B 482 in Fahrtrichtung Porta Westfalica befahren, als er in Höhe der Auffahrt zur B 65 in Fahrtrichtung Bückeburg die Kontrolle über das Fahrzeug verlor. In der Folge geriet der tonnenschwere LKW nach links von der Fahrbahn ab, kollidierte mit der dortigen Geschwindigkeitsüberwachungsanlage und prallte gegen die Leitplanke. Die Auffahrt blockierend fand der Lastwagen schließlich seine Endposition.

Alarmierte Einsatzkräfte kümmerten sich um die Sicherung der Unfallstelle, der Verkehr wurde an der Örtlichkeit vorbeigeleitet. Eine Fachfirma befreite den LKW aus der misslichen Lage, dessen Fahrer blieb unverletzt. Nach Abschluss der bis zum Morgen andauernden Bergungsarbeiten konnte die Örtlichkeit wieder für den Verkehr freigegeben werden.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell