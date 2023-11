Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Kollision im Kreuzungsbereich

Preußisch Oldendorf (ots)

Am späten Dienstagnachmittag ist es an der Ecke Leverner Straße / Neuenfelder Straße / Auf der Linst zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung zweier Fahrzeuge gekommen. Ein Autofahrer wurde leicht verletzt.

Den Erkenntnissen zufolge hatte ein 42-jähriger Audi-Fahrer aus Preußisch Oldendorf gegen 17.30 Uhr die Neuenfelder Straße befahren und wollte geradeaus die Levener Straße überqueren. Zeitgleich befand sich auf dieser aus Richtung Schröttinghausen kommend ein ebenfalls in Preußisch Oldendorf wohnender 31-Jähriger am Steuer eines Volkswagens. Als der Audi-Fahrer schließlich in den Kreuzungsbereich einfuhr, kam es zum Zusammenstoß der Pkws. Beide Autos schleuderten auf einen Grünstreifen. Während der 31-Jährige offenbar leichte Verletzungen erlitt, blieb der Audi-Fahrer unversehrt. Die nicht mehr fahrbereiten Autos mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell