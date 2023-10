Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1242) Auto während Fahrt auf Autobahn beschädigt - Zeugenaufruf

Erlangen-Höchstadt (ots)

Am Donnerstagmorgen (26.10.2023) wurde ein Auto während der Fahrt auf der BAB 73 bei Baiersdorf (Lkrs. Erlangen-Höchstadt) durch Unbekannte mit einem Gegenstand beschädigt. Die Erlanger Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.

Gegen 06:00 Uhr fuhr der Fahrer eines Skoda die BAB 73 in Richtung Nürnberg. Kurz vor der Fußgängerüberführung der Autobahn in der Nähe des Bahnhofs Baiersdorf vernahm er einen lauten Schlag und stellte daraufhin eine Beschädigung an der Windschutzscheibe fest.

Da er von einem Steinschlag ausging, setzte der Mann seine Fahrt weiter fort. Die bisherigen Ermittlungen ergaben jedoch, dass die Beschädigung möglicherweise von einer Stahlkugel verursacht wurde. Es ist nicht auszuschließen, dass Unbekannte den Gegenstand möglicherweise vorsätzlich von dem Bereich des Fußgängerüberwegs auf die Autobahn schleuderten.

Das zuständige Fachkommissariat der Erlanger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet weitere mögliche Geschädigte sowie Zeugen, welche zum oben genannten Zeitpunkt verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 in Verbindung zu setzen.

In diesem Zusammenhang werden derzeit Absuchmaßnahmen der Polizei auf BAB 73 bei Baiersdorf durchgeführt. Hierzu ist die BAB 73 in Fahrtrichtung Nürnberg bis circa 11:00 Uhr gesperrt, eine Umleitung ist eingerichtet.

Erstellt durch: Michael Petzold / bl

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell