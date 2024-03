POL-HI: Verkehrsunfallflucht auf einem Supermarktparkplatz in Hoheneggelsen

Hildesheim (ots) - Alfeld (pie) - Am 01.03.2024 zwischen 08:00 Uhr und 14:00 Uhr kam es in der Yorckstraße in 31061 Alfeld (Leine) zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte den ordnungsgemäß auf Höhe der Hausnummer 16 abgeparkten PKW (Geländewagen der Marke Mercedes Benz) des Geschädigten. Es entstand ein Sachschaden am ...

mehr