POL-HI: Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Personen auf der B3 bei Delligsen

Hildesheim (ots) - HILDESHEIM - (jpm) Ein 30-jähriger Hildesheimer fiel gestern Mittag innerhalb kurzer Zeit zwei Mal durch sein aggressives Verhalten auf. Gegen 12:00 Uhr soll es durch ihn bei der Post am Bahnhof zu einer Körperverletzung gekommen sein. Etwa 30 min. später geriet er in der Kaiserstraße mit zwei anderen Männern in Streit. Als Polizisten in das ...

mehr