POL-HI: 30-Jähriger verursacht Polizeieinsätze am Bahnhofsplatz und in der Kaiserstraße

Hildesheim (ots) - Sarstedt, Liegnitzer Straße (mak). Am 29.02.2024, im Zeitraum von ca. 00:00 Uhr bis ca. 16:00 Uhr, kommt es an einem Wohngebäudekomplex in der Liegnitzer Straße zu einer Sachbeschädigung durch Graffiti. Die bislang unbekannte Täterschaft sprühte ein ca. drei Meter breites und 180cm hohes Graffiti in schwarzer Schrift an die Hausfassade des ...

