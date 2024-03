Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sarstedt - Sachbeschädigung durch Graffiti

Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Sarstedt, Liegnitzer Straße (mak). Am 29.02.2024, im Zeitraum von ca. 00:00 Uhr bis ca. 16:00 Uhr, kommt es an einem Wohngebäudekomplex in der Liegnitzer Straße zu einer Sachbeschädigung durch Graffiti. Die bislang unbekannte Täterschaft sprühte ein ca. drei Meter breites und 180cm hohes Graffiti in schwarzer Schrift an die Hausfassade des Wohnkomplexes. Der Schriftzug lautet "Willkommen K4h IM KLAI S67OR". Das Graffiti war mit herkömmlichen Mitteln nicht abwaschbar. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Sarstedt, unter der Telefonnummer 05066 / 985-0, zu melden.

