Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Auffahrunfall auf der Rielasinger Straße - insgesamt rund 12.000 Euro Blechschaden (30.12.2023)

Singen (ots)

Insgesamt rund 12.000 Euro Blechschaden sind bei einem Auffahrunfall am Samstagnachmittag auf der Rielasinger Straße entstanden. Ein 36-Jähriger fuhr mit einem BMW hinter einem Ford Fiesta und einem Skoda Kodiaq in Richtung Georg-Fischer-Straße. Auf Höhe der St. Joseph Kirche kam es aufgrund einer Ampel zu einem Rückstau, woraufhin der BMW-Fahrer in das Heck des vor ihm bereits haltenden Fords einer 37-Jährigen prallte, der in der Folge auf den Skoda eines 36 Jahre alten Mannes rutschte. Der in der Mitte befindliche Ford war anschließend nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

