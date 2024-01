POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Blitzer in der Markthallenstraße mit Graffiti beschmiert (28.12.2023/01.01.2024)

Langenrain (ots) - In der Silvesternacht ist ein unbekannter Täter in den Golfclub in der Straße "Kargegg" eingebrochen. Im Zeitraum zwischen 2 Uhr und 09.30 Uhr warf der Täter die Scheibe des Sekretariats mit einem Stein ein und gelangte so in den Innenraum des Büros. Dort entwendete er aus einem Schreibtisch mehrere hunderte Euro Bargeld. Zeugen, die im ...

mehr