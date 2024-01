Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Unfallflucht auf dem Lidl-Parkplatz - schwarzen Audi A3 touchiert und geflüchtet - Polizei sucht Zeugen (28.12.2023)

Radolfzell (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Unfallflucht, die sich bereits am vergangenen Donnerstag auf dem Parkplatz eines Discounters in der Straße "Lippwiesen" ereignet hat. Im Zeitraum zwischen 16 Uhr und 17.30 Uhr touchierte in unbekannter Autofahrer den auf dem Parkplatz des Lidl abgestellten schwarzen Audi A3 im Bereich des Hecks und verursachte dabei einen Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Ohne sich um eine Regulierung zu kümmern, fuhr der Unbekannte jedoch anschließend davon.

Unfallzeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 07732 95066-0, beim Polizeirevier Radolfzell zu melden.

