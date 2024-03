Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Unbekannte Diebe stehlen hochwertige Autoteile

Hildesheim (ots)

Hildesheim - Bavenstedt (eis) Bislang unbekannte Täter entwendeten in der Zeit von Samstag, 13:00 Uhr bis Sonntag, 02:20 Uhr, die komplette hochwertige Scheinwerferanlage an einem SUV auf dem Freigelände eines Autohauses in der Porschestraße. Scheinbar gezielt gingen die Täter den Neuwagen auf dem Freigelände an; dazu gelangten sie erst gewaltsam in das Innere des Autos, öffneten die Motorhaube und demontierten zunächst die komplette Frontschürze. Im Anschluss bauten sie die komplette Scheinwerfereinheit aus und entkamen damit unentdeckt. Die Scheinwerfer haben eine Wert im unteren fünfstelligen Bereich. Ein Mitarbeiter des Autohauses stellte die Tat bei einer routinemäßigen Kontrollrunde fest. In der Vergangenheit war es bereits zu Diebstählen von Fahrzeugteilen gekommen. Wer etwas Verdächtiges im Bereich der Porschestraße beobachtet hat, melde sich bitte bei der Polizei Hildesheim.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell