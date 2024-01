Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Unfall fordert 30.000 Euro Schaden

VS-Villingen (ots)

Rund 30.000 Euro Sachschaden hat ein Verkehrsunfall gefordert, der sich am Freitagmorgen an der Kreuzung der Straße Friedrichsplatz, Vöhrenbacher Straße und Alban-Dold-Straße ereignet hat. Gegen 06.50 Uhr wollte eine 50-jährige Fahrerin eines Seats vom Friedrichsplatz kommend die bevorrechtigte Vöhrenbacher Straße geradeaus in Richtung Alban-Dold-Straße überqueren. Hierbei kam es zu einer heftigen Kollision mit einem Fiat Punto, dessen 25-jährige Fahrerin stadtauswärts auf der Vöhrenbacher Straße fuhr. Personen kamen bei dem Unfall nicht zu Schaden. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

