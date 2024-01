Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Niedereschach, L 178, Waldstück Gewann Im Schliet) 70-jähriger bei Arbeitsunfall während Baumfällarbeiten schwer verletzt

Niedereschach, L 178, Waldstück Gewann Im Schliet (ots)

Ein 70-jähriger Mann ist am Freitagvormittag bei Baumfällarbeiten in einem an der Landesstraße 178 gelegenen Waldstück im Gewann "Im Schliet" nach bisherigen Erkenntnissen schwer verletzt worden. Gegen 10.30 Uhr waren Waldarbeiter, darunter auch der 70-Jährige, damit beschäftigt, einen bereits gefällten Baum mit einer Traktor-Winde aus einer Waldschneise zu ziehen. Beim Herausziehen streifte der gefällte Baum einen morschen bereits abgesägten Rest-Baumstamm. Dieser fiel dabei zur Seite und traf den abseits stehenden 70-Jährigen am Kopf. Der nach ersten Erkenntnissen beim Arbeitsunfall schwer verletzte Mann wurde mit einem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in das Schwarzwald-Baar-Klinikum gebracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell