POL-PDNR: Fund von Betäubungsmitteln bei Vollstreckung eines Haftbefehls

Neuwied (ots) - Am 09.01.2024, in der Zeit von 16:00 Uhr bis ca. 21:00 Uhr, wurde im Bereich des Eingangs der Stadtgalerie Neuwied, in der Heddesdorfer Straße 9, ein dortig abgestellter E-Scooter entwendet. Der Scooter war mittels Schloss an einem Baum gesichert. Etwaige Zeugen die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Neuwied in Verbindung zu setzten. Rückfragen bitte an: ...

