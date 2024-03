POL-HI: Polizeikontrolle führt zur Herausgabe von Drogen

Hildesheim (ots) - Hildesheim (eis) Am Samstag, gegen 20:20 Uhr, wollte ein 57jähriger Hildesheimer mit seinem Kastenwagen von der Sedanstraße kommend in die Goslarsche Straße einbiegen, um in Richtung stadtauswärts weiterzufahren. Dabei geriet er jedoch in den Gegenverkehr und kollidierte dabei seitlich mit dem Pkw eines 56jährigen Hildesheimers, der in Richtung Innenstadt unterwegs war. Bei dem Zusammenstoß wurden ...

