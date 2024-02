Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbrüche in Firmengebäude

Ludwigshafen (ots)

In eine Dämmstofffirma in der Bürgermeister-Grünzweig-Straße wurde zwischen dem 09.02.2024, 18 Uhr, und dem 12.02.2024, 06:35 Uhr eingebrochen. Hierzu schlugen die Täter ein Fenster ein und verschafften sich so Zutritt zu den Büroräumlichkeiten. Es gelang den Unbekannten einen Flachbildschirm, drei Handys und ein Headset zu stehlen. Der Sachschaden wird auf insgesamt etwa 3.500 Euro geschätzt.

Zwischen dem 10.02.2024, 11:00 Uhr und dem 12.02.2024, 07:15 Uhr brachen Unbekannte im Heuweg außerdem in das Gebäude einer Firma für Gipser- und Malerbedarf ein. In einem Büro machten sie sich an einem Tresor zu schaffen und konnten diesen öffnen. Wie hoch die Schadenshöhe durch den Diebstahl genau ist, muss aktuell erhoben werden. Allein der Sachschaden am Gebäude und dem Tresor wird aktuell auf etwa 2.000 Euro geschätzt.

Außerdem brach eine unbekannte Person in der Industriestraße in das Firmengebäude eines Kohlesäure Handels ein. Die Tatzeit dürfte zwischen dem 09.02.2024, 20:15 Uhr, und dem 10.02.2024, 6 Uhr, liegen. Entwendet wurde nichts.

Hinweise in den beiden ersten Fällen nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Hinweise im Falle des dritten Einbruchs bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell