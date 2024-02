POL-PPRP: Ohne Fahrerlaubnis dafür aber unter Drogen gefahren

Ludwigshafen (ots) - An einer Ampel in der Jospeh-Vögele-Straße kam es am 12.02.2024, gegen 12:40 Uhr, zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Autofahrern. An den am Unfall beteiligten Fahrzeugen, ein Hyundai sowie ein Transporter der Marke Mercedes, entstand eine Schadenshöhe von etwa 7.000 Euro. Da die Schilderungen des Unfallhergangs auseinandergehen, bittet die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail ...

