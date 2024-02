POL-PPRP: Unfall in der Bruchwiesenstraße

Ludwigshafen (ots) - In der Maudacher Straße kam es am Montagmorgen, 12.02.2024, gegen 7:45 Uhr zu einem Auffahrunfall. Ein 33-jähriger Busfahrer war an einer roten Ampel im Kreuzungsbereich zur Weisenheimer Straße auf das Auto einer 59-Jähriggen aufgefahren. Ihr Fahrzeug wurde wiederum auf den Opel einer 83-Jährigen geschoben. Die 59-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der an den Fahrzeugen entstandene ...

mehr