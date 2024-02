Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Stein gegen Fenster geworfen

Ludwigshafen (ots)

Eine bislang unbekannte Person warf am Sonntag, 11.02.2024, 20 Uhr, in der Pfalzgrafenstraße, einen Stein gegen das Wohnungsfenster einer 74-Jährigen. Die Scheibe wurde beschädigt. Die Schadenshöhe wird auf etwa 300 Euro geschätzt. Wer hat zur fraglichen Zeit etwas in der Pfalzgrafenstraße beobachtet? Wer kann Hinweise zu der Person geben? Melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

