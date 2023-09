Gernsheim (ots) - Auf einen massiven Standopferstock samt der Kollekte hatten es bislang noch unbekannte Täter bei einem Diebstahl im Laufe des Samstags (16.09.) abgesehen. Zwischen 10.00 Uhr und 12.30 Uhr drangen die Kriminellen in die St. Maria Magdalena Kirche in der Magdalenenstraße ein. Mit ihrer Beute in Höhe von insgesamt mehreren hundert Euro suchten sie unerkannt das Weite. Hinweise zu verdächtigen ...

mehr