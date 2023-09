Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Zahlreiche Autos im Stadtgebiet im Visier Krimineller

Zeugen gesucht

Darmstadt (ots)

In den zurückliegenden Tagen und insbesondere im Verlauf des vergangenen Wochenendes hatten es Kriminelle auf mehrere Autos abgesehen. So ereigneten sich zwischen Mittwoch (13.9.) und Sonntag (17.9.) mindestens sechs Aufbrüche im Stadtgebiet Darmstadts.

In fünf Fällen schlugen die Täter die jeweiligen Scheiben der Fahrzeuge ein und ließen zum Teil zurückgelassene Wertgegenstände mitgehen. Zu den Autos zählte ein in der Pankratiusstraße geparkter schwarzer Golf, ein grauer Mercedes in der Stiftstraße, ein grauer Skoda in der Pützerstraße, ein grauer Audi in der Lichtenbergstraße, ein blauer Skoda in der Schlossgartenstraße und ein schwarzer Fiat in der Rundeturmstraße. Die Täter erbeuteten unter anderem Geld, Geldbörsen, Taschen und eine Sonnenbrille. Der verursachte Schaden dürfte sich nach ersten Schätzungen auf mehrere Tausend Euro belaufen.

Die Darmstädter Kriminalpolizei (K21/22) ist mit den weiteren Ermittlungen betraut und fragt: Wer hat in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht und kann Hinweise zu den Tätern geben? Unter der Rufnummer 06151/9690 nehmen die Beamten alles Sachdienliche entgegen.

