Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Bieberau: Gehebelt und Scheibe beschädigt

Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht?

Groß-Bieberau (ots)

Bewohner eines Einfamilienhauses in der Ostlandstraße haben am Samstag (16.9.) die Spuren ungebetener Besucher auf ihrem Anwesen entdeckt und die Polizei informiert. Wie sich herausstellte, hatten die bislang noch unbekannten Täter offenbar versucht eine Terrassentür aufzuhebeln, beziehungsweise versucht einzuschlagen und dabei ein Loch hinterlassen. Glücklicherweise hielt die Tür Stand und die Kriminellen traten unverrichteter Dinge die Flucht an. Der Tatzeitraum reicht nach ersten Erkenntnissen bis zum Donnerstag (14.9.) zurück. Der von ihnen verursachte Schaden wird aktuell auf mindestens 1000 Euro geschätzt. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben könne, werden gebeten, sich beim ermittelnden Kommissariat 21/22, zu melden (Rufnummer 06151/9690)

