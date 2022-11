FW-M: Unfall auf Baustelle (Solln)

München (ots) - Samstag, 12. November 2022, 6.45 Uhr Schlierseestraße Ein Brand in den Morgenstunden hat die Feuerwehr München auf Trab gehalten. Am frühen Samstagmorgen meldete eine Bewohnerin eine Rauchentwicklung und auch ausgelöste Rauchwarnmelder in ihrer Wohnung im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in Giesing. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr München erhielten von der Bewohnerin, die schon vor ...

mehr