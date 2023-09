Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden - Zeugenaufruf -

Rüsselsheim am Main (ots)

Am Sonntagabend, den 17.09.2023, gegen 22:30 Uhr befuhr ein 18-jähriger Rüsselsheimer die Haßlocher Straße mit seinem schwarzen BMW in Fahrtrichtung Adam-Opel-Straße. In Höhe der dortigen Tankstelle verlor der Fahrer, vermutlich durch nicht angepasster Geschwindigkeit, die Kontrolle über sein Fahrzeug und überfuhr eine mittig auf der Fahrbahn montierte Fahrbahnbegrenzung. Infolgedessen wurden zahlreiche Bauteile der Fahrbahnbegrenzung herumgeschleudert und beschädigten Fahrzeuge anderer Verkehrsteilnehmer. An dem BMW entstand Totalschaden in Höhe von schätzungsweise 10.000EUR. Der Gesamtschaden wird aktuell auf ca. 15.000EUR geschätzt. Es kam glücklicherweise zu keinem Personenschaden.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfallhergang, oder Angaben zur Fahrweise des schwarzen BMW machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Rüsselsheim unter der Telefonnummer 06142-6960 zu melden.

