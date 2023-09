Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Viernheim (ots)

Am Sonntag, dem 17.09. kam es gegen 21:06 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall in der Friedrich-Ebert-Straße in Viernheim. Der 33-jährige Fahrer eines BMW 330CI verlor vermutlich aufgrund von Trunkenheit die Kontrolle über sein Fahrzeug, geriet in den Gegenverkehr und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Renault Arkana. Hierbei wurde der 30-jährige Fahrer des Renaults und dessen 27-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Der Fahrer des BMWs verletzte sich ebenfalls leicht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest beim Fahrer des BMWs ergab einen Wert von knapp 2 Promille. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Trunkenheit im Verkehr sowie eine Meldung an die Führerscheinstelle. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell