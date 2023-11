Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Drei Personen greifen Fahrzeugführer an

Zeugen gesucht

Hückelhoven (ots)

Gegen 13 Uhr fuhr ein 46-jähriger Erkelenzer am Mittwoch (22. November) mit seinem Fahrzeug aus Richtung Autobahn kommend über die Gladbacher Straße in Fahrtrichtung Innenstadt. Kurz hinter dem Kreisverkehr an der Autobahnauffahrt zeigte ein hinter ihm befindlicher Fahrer eines Audi mittels Handzeichen an, dass er anhalten solle. Nachdem der Erkelenzer angehalten hatte und gerade aussteigen wollte, zogen ihn laut seiner Angaben drei mit Sturmhauben maskierte Personen aus dem Wagen und schlugen auf ihn ein. Hierbei soll auch ein Schlagwerkzeug, möglicherweise ein Baseballschläger, eingesetzt worden sein. Danach entfernten sich die Männer in unbekannte Richtung. Wer kann sachdienliche Angaben zur Klärung der Tat machen? Hinweise werden erbeten an das Kriminalkommissariat der Polizei in Hückelhoven unter der Telefonnummer 02452 920 0. Es gibt zudem die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell