POL-HS: Fahrzeugaufbruch

Wassenberg (ots) - Am Dienstagmorgen (21. November) drang eine männliche Person gegen 08.25 Uhr gewaltsam in einen an der Erkelenzer Straße gelegenen Imbiss ein. Dort erbeutete der Unbekannte nach ersten Erkenntnissen Bargeld. Auf einem vorliegenden Überwachungsvideo ist zu erkennen, dass er mit einer dunklen Jacke mit Kapuze bekleidet war, die er über den Kopf gezogen hatte. Außerdem trug der Dieb einen Mund-Nasen-Schutz. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde ...

