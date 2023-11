Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Zwei Schwerverletzte nach Überholmanöver auf B 221

Zeugensuche

Wegberg-Wildenrath (ots)

Am Mittwoch (22. November) kam es auf der B 221 zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Menschen schwer verletzt wurden. Um kurz nach 15 Uhr befuhr ein 28-Jähriger mit seinem Pkw, einem schwarzen Peugeot, die B 221 aus Richtung Wegberg kommend in Fahrtrichtung Wassenberg. Hierbei überholte er laut Zeugenaussagen mehrere Fahrzeuge und scherte kurz vor einer ihm entgegenkommenden 46 Jahre alten Frau aus Wassenberg wieder auf seinen Fahrstreifen ein. Die entgegenkommende Frau wich nach rechts auf den Grünstreifen aus, um einen Zusammenstoß zu vermeiden, verlor hierbei die Kontrolle über ihren Wagen und geriet in den Gegenverkehr, wo sie mit dem Pkw eines 49-jährigen Wassenbergers zusammenstieß. Beide Personen erlitten schwere Verletzungen und mussten zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser eingeliefert werden. Der 28-jährige aus Wegberg entfernte sich von der Unfallstelle, stellte sich aber später auf einer Polizeiwache. Das Verkehrskommissariat der Kreispolizeibehörde Heinsberg sucht nun Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, die mit dem Unfall in Zusammenhang stehen könnten. Wem ist die Fahrweise des Peugeotfahrers bereits vor dem Unfall aufgefallen? Gibt es weitere Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise gefährdet wurden? Hinweise können per Telefon unter der Telefonnummer 02452 9200 oder über den Link (https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis) abgeben werden.

