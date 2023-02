Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Einbruch in Lokal

Bild-Infos

Download

Grünstadt (ots)

In der Nacht von Sonntag (05.02.2023) auf Montag (06.02.2023) wurde in ein Lokal in der Hauptstraße (Fußgängerzone) eingebrochen. Offensichtlich konnte/n der/die Täter die geschlossene, aber nicht verschlossene Tür mit geringfügiger Manipulation öffnen und so in das Lokal eindringen. Entwendet wurde Bargeld in Höhe von ca. 90 Euro. Hinweise zu dem Sachverhalt nimmt die Polizeiinspektion Grünstadt (06359/9312-0) entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell