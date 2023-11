LPI-SHL: Diebstahl eines E-Bikes

Zella-Mehlis (ots) - Unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht vom Donnerstag zu Freitag gewaltsam Zutritt in eine Anwaltskanzlei in der Rathausstraße. Der oder die Täter durchwühlten mehrere Schränke und entwendeten einen Akkuschrauber. Am Gebäude entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Die Polizei Suhl hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, welche Hinweise zum Sachverhalt geben könnnen, ...

