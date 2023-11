Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Neue Fassade mit Farbe beschmiert beschmiert

Schleusingen (ots)

Unbekannte Täter haben in der Zeit von Freitagabend auf Samstagmorgen im Ahornweg in Schleusingen die frische Fassade eines Einfamilienhauses mit schwarzer Farbe beschmiert. Vermutlich nahmen die Täter hiefür eine Spritze oder Sprühflasche zu Hilfe, da die Farbe bis in eine Höhe von 4 Meter verteilt wurde. Der Schaden an der bis vor wenigen Tagen neu angebrachten Fassade wird auf mehrere 1000 Euro geschätzt.

