Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Frontalzusammenstoß zweier Pkw

Schleusingen (ots)

Am Freitagmorgen ereignete sich in einem Wohngebiet in Breitenbach ein Verkehrsunfall im Gegenverkehr. In einer sehr engen Zufahrtsstraße kam einer 38-jährigen Mitsubishifahrerin die Fahrerin eines Hyundai entgegen. Während die Fahrerin des Mitsubishis ihr Fahrzeug noch rechtzeitig zum Stehen bringen konnte, reagierte die Hyundaifahrerin zu spät und es kam zur frontalen Kollison der Fahrzeuge. Die Fahrerin des Mitsubishis erlitt hierbei eine leichte Verletzung. Eine medizinische Versorgung war jedoch nicht erforderlich.

