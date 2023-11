Geilenkirchen (ots) - Zwischen dem 21. November (Dienstag), 19 Uhr, und dem 22. November (Mittwoch), 12.40 Uhr, schlugen Unbekannte an einem Pkw eine Scheibe ein. Nach ersten Erkenntnissen wurde jedoch nichts entwendet. Der Wagen stand im Parkhaus am Markt. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

mehr