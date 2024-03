Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Wochenendpressemeldung des Polizeikommissariats Elze für den Zeitraum vom 01.03. bis 03.03.2024

Hildesheim (ots)

(schi) Klarmeldung - Störung der Erreichbarkeit des PK Elze und der PST Gronau

Bezugnehmend auf die Pressemeldung vom 29.02.2024 sind inzwischen alle Störungen der Leitungen behoben worden. Das Polizeikommissariat Elze (05068-93380) und die Polizeistation Gronau (Leine) (05182-923370) sind wieder über die bekannten Rufnummern erreichbar.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort - Zeugenaufruf

Am Freitag, den 01.03.2024, kam es zwischen 08:30 Uhr und 11:30 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Goethestraße auf Höhe der Hausnummer 22 in 31008 Elze. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte vermutlich beim Parkvorgang den am Fahrbahnrand ordnungsgemäß abgestellten VW Caddy an der Fahrzeugfront. Anschließend entfernte sich der unbekannte Unfallverursacher, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen.

Zur Schadenshöhe können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

Sachbeschädigung an PKW in Gronau (Leine) - Zeugenaufruf

In dem Tatzeitraum von Freitag, dem 01.03.2024, 22:30 Uhr, bis Samstag, dem 02.03.2024, 09:30 Uhr, kam es in der Steintorstraße auf Höhe der Hausnummer 1, in 31028 Gronau (Leine) zu einer Sachbeschädigung. Ein bislang unbekannter Täter beschädigte durch das Einschlagen der Heckscheibe mittels einer Glasflasche einen ordnungsgemäß abgestellten PKW. Zudem wurde die Windschutzscheibe mittels eines unbekannten Gegenstandes zerkratzt.

Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 350 Euro.

Sachbeschädigung an PKW in Elze OT Mehle - Zeugenaufruf

Am Samstag, den 02.03.2024 in dem Tatzeitraum zwischen 10:30 Uhr und 16:00 Uhr kam es in der Wiedfeldstraße auf Höhe des Spielplatzes in 31008 Elze, OT Mehle zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten PKW. Ein bislang unbekannter Täter beschädigte durch das Werfen von Erdklumpen und Mauerputz einen am Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkten PKW. Am PKW entstand dadurch ein Sachschaden. Der Mauerputz konnte durch die eingesetzten Beamten einer Mauer auf dem Spielplatz zugeordnet werden.

Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 200 Euro.

Zeugen und Hinweisgeber, die Angaben zu einem Sachverhalt machen können werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05068-93380 bei der Polizei in Elze zu melden.

Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz

Durch Beamte des PK Elze erfolgte am Samstag, den 02.03.2024 gegen 15 Uhr eine Kontrolle eines E-Scooter Fahrers. Der 26-Jährige befuhr mit seinem E-Scooter die L480 zwischen Gronau (Leine) und Rheden. An diesem war ein schwarzes Versicherungskennzeichen angebracht, welches jedoch für das Versicherungsjahr 2023 gültig gewesen ist. Ein Versicherungsschutz für das aktuelle Jahr konnte nicht nachgewiesen werden. Die Weiterfahrt mit dem E-Scooter im öffentlichen Verkehrsraum wurde ihm untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Die Polizei Elze weist in diesem Zusammenhang nochmals darauf hin, dass seit dem 01. März ein neues Versicherungsjahr begonnen hat. Das Fahren ohne gültige Versicherung mit Fahrzeugen, wie zum Beispiel Mofas oder E-Scootern, stellt eine Straftat nach dem Pflichtversicherungsgesetz dar.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell