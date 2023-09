Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Sekundenschlaf vermutlich Ursache für Autounfall auf der BAB 24

Zarrentin/Stolpe (ots)

Sekundenschlaf ist vermutlich die Ursache für einen PKW-Unfall am frühen Sonntagmorgen auf der BAB 24 bei Zarrentin. Dabei wurde die 19-jährige Autofahrerin leicht verletzt. Die Frau kam ersten Erkenntnissen zufolge zunächst mit ihrem Kleinwagen nach rechts von der Fahrbahn ab und schleuderte anschließend eine Böschung hinunter. Das Fahrzeug wurde in weiterer Folge von einem Wildschutzzaun abgefangen und kam zum Stehen. Die leicht verletzte Autofahrerin ist anschließend in ein Krankenhaus gebracht worden. An ihrem PKW entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die Polizei hat gegen die Autofahrerin eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs aufgenommen.

