Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: PKW prallt mit LKW auf Kreuzung zusammen - Autofahrerin schwer verletzt

Plau am See (ots)

Bei einem Zusammenstoß zwischen einem PKW und einem LKW ist am späten Freitagvormittag auf der B 103 bei Plau eine 67-jährige Autofahrerin schwer verletzt worden. Beide Fahrzeuge stießen auf der ampelgeregelten Straßenkreuzung B103/ B192 nördlich von Plau zusammen. Die schwer verletzte Autofahrerin, deren Beifahrerin unverletzt blieb, wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht. An ihrem Fahrzeug entstand Totalschaden. Der LKW-Fahrer kam mit dem Schrecken davon. Ersten Zeugenaussagen zufolge soll die Autofahrerin trotz roter Ampel die Kreuzung mit ihrem PKW befahren haben. Daraufhin sei es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge gekommen. Allerdings dauern die Ermittlungen der Polizei zur genauen Unfallursache noch an. Die Bergungsarbeiten dauern derzeit noch an. Der Verkehr wird an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell