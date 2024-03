Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM (vos). In der Nacht von Freitag auf Samstag, zwischen 22 Uhr und 6 Uhr, wurde in der Straße Kurzer Hagen ein am Straßenrand geparkter schwarzer BMW vermutlich bei einem Verkehrsunfall beschädigt. Der Unfallverursacher hat sich bislang nicht zu erkennen gegeben. Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Hildesheim in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell