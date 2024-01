Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mülltonne in Brand geraten - Fassade beschädigt

Mühlhausen (ots)

Vermutlich durch das unsachgemäße Befüllen einer Mülltonne mit heißer Asche, geriet diese am Sonntagabend in der Weinbergstraße in Brand. Als gegen 21.00 Uhr die Einsatzkräfte an dem Brandort eintrafen, waren bereits Teile einer Fassade sowie ein Holzverschlags durch die Flammen in Mitleidenschaft gezogen. Durch die Kameraden der im Einsatz befindlichen Feuerwehren konnte Schlimmeres verhindert werden. Dennoch beläuft sich der Sachschaden auf mehrere zehntausend Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache sind gegenwärtig nicht abgeschlossen. Am Montag kommen Beamte der Kriminalpolizei zum Einsatz, um die genaue Brandursache zu ermitteln.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell